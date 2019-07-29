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楊政龍將為人父：多謝祝福！

2019-07-29 列印
■Ava上載與Alex錫錫靚相。
■Ava用「變老Apps」自製白頭到老合照！
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　　英皇集團主席楊受成孻仔楊政龍（Alex）的女友黃子菲（Ava），昨於社交網站上載與男友合照並留言說：「我懷孕了……感恩我們快當爸媽了！」Alex亦留言「很感恩」，其後回應說：「很開心跟大家宣佈女朋友Ava有了BB，暫時照顧好女朋友及BB健康為先，多謝大家的祝福！」

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