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Janice Man過大禮金玉滿堂

2019-07-29 列印
■JM和Carl將於10月完婚。
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　　文詠珊（Janice Man）與男友吳啟楠（Carl）將於10月12日在意大利米蘭的古堡舉行婚禮，JM昨在社交平台放上紅色花束照片，好姊妹嚴紀雯則於社交平台貼圖並留言：「開開心心過大禮」，披露JM和Carl進行過大禮儀式，可見準新人身前擺滿豐厚聘禮，至少有四對龍鳳鈪、十對金手鈪，還有金豬、金戒指等等。

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