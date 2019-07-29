﻿老公許志安由頭撐到尾 Sammi個唱落幕感觸痛哭

鄭秀文（Sammi）前晚喺狀態大勇下13場紅館演唱會大功告成，High到不得了的她在尾聲獻唱《我們都是這樣長大的》時，Sammi講到每人都有人生經歷，有感而發痛哭，眼淚大滴大滴流出來，幸而她很快拾心情；完騷後她則避談由頭撐到尾的老公許志安。







鄭秀文(Sammi)前晚尾場演出獲老闆林建岳、3位Big Four成員張衛健、梁漢文和蘇永康、舒淇、鄭裕玲、甘比（陳凱韻）等捧場。



當Sammi以「最受歡迎男歌手」介紹古天樂登場時，觀眾紛紛狂叫約一分鐘，他們合唱《默契》後，Sammi笑指現古仔恍如踩場，又鬼馬說：「如無請佢，就等如大完便無廁紙，收唔到科！上次（慈善晚宴）肚痾，都係多得古仔幫手。」古仔搞笑附和道：「上次肚屙，今次大便，好完美吖！」之後古仔獨唱《男朋友》。



另一位表演嘉賓王嘉爾（Jackson）首度和Sammi合唱《Creo en Mi》，同樣令台下起哄。臨尾時Sammi投入地演繹《我們都是這樣長大的》，喊到雙眼通紅感謝觀眾為她送上13個美麗之夜，並說：「我同大家一樣內心有好多感受，更希望大家能帶住relax嘅心情，迎接新嘅一天。」及後Sammi再度出場high到爆，並與近百名工作人員在台上大合照留念，演唱會於晚上11時05分完美落幕！



好滿意演出



完騷受訪時Sammi表示對演出好滿意，心情開朗，如釋重負，不過始終47歲了，之後要放假去旅行好好休息，即被記者追問是否和「由頭撐到尾」的安仔結伴？她說：「同啲friend去，一大班朋友去。」又問她為何安仔每晚都只在後台，Sammi只道：「講第二啲嘢啦。」記者接住問為何不唱和安仔的「飲歌」《唯獨你是不可取替》？對此，Sammi又耍太極說：「我大把歌唱啦，會成日轉歌。」



Sammi再一輪嘴講：「好多人話40幾歲唔會再成熟，原來再沉澱咗之後，係可以再成熟，人生同思維都喺另一階段。」之前Sammi在舞台上說過「痛過之後，你哋嘅愛情將會變成世界之最！」問到是否她心聲時？她解釋：「我唔講呢啲喇，嗰啲對白嚟，我唔使對號入座。」