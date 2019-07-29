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﻿教準港姐應對傳媒 麥明詩：要精 盈盈：勿講肺話

2019-07-29 列印
■麥明詩及馮盈盈畀佳麗的意見都好獨特。
■兩位師姐大讚今年港姐師妹冇乜包袱。
■（左）王菲（右）姚懿芠捉魚表現最奔放。
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應屆15位候選港姐昨日繼續在日本熊本拍外景，更獲師姐麥明詩（Louisa）及馮盈盈教路！Louisa大讚今屆佳麗沒有港姐包袱，就算要落河捉魚也不顧儀態，尤對古佩玲最深，雖然她雞手鴨腳，但很可愛，而楊慧敏則很懂得照顧自己，顧得掂自己的化妝及髮型；盈盈亦大讚師妹感情好，早上便看到她們圍在一起唱聖詩，當堂自覺神聖及純潔了！至於有何心得傳授給師妹？Louisa 提示她們回答傳媒問題時要精準簡潔；盈盈則謂可以答非典型答案，但最緊要有Point，並笑說：「唔好用個肺講嘢！」

眾女於白滝公園捉魚，姚懿芠及王菲表現最奔放，共捉得9條魚，僅敗於捉到10條魚的冠軍黃嘉雯及楊慧敏。
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