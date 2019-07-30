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老公攜女撐開張 黃婉曼考慮再追B

2019-07-30 列印
■黃婉曼與老公和大女昨齊出席開幕活動。
■黃婉曼等合唱生日歌賀女兒牛一。
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　　黃婉曼（Icy）投資的第3間餐廳昨日開張，圈中好友黎燕珊、陸詩韻和倪晨曦等紛至捧場。

　　Icy稱餐廳集麵包、甜品及烘焙學校於一身，有法國及日本廚師駐場教班，並透露籌備3年曾因太辛苦想放棄，老公稱要多謝兩個女兒給她力量。問她投資多少錢？她稱：「投資咗所有，連大女都要幫手黐貼紙同抹櫥窗，咁忙連大女今日兩歲生日都冇時間同佢慶祝，最開心係佢好乖，每日我返工都冇扭計，等我安心工作，兩個月大嘅細女亦已戒人奶。」她現時最希望回復生女前的身形，現時還要多減十磅。問她會否再追？她坦言喜歡大家庭，會先工作一段時間再努力。

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