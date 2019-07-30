甚緊張處女售票騷 田蕊妮唔畀老公插手

田蕊妮將於9月20日在麥花臣場館舉行首個個人售票演唱會，昨日在記者會上，大會宣佈預售門票已售罄，她聞言即搞笑問：「係咪得3張門票預售呀？」



田蕊妮續稱，自己的心情很緊張，因觀眾是真金白銀買飛的，她又說：「為咗喺演唱會上增添娛樂性，我會融入棟篤笑同傾偈環節，希望做到點只唱歌咁簡單，最擔心係提到媽媽會忍唔住喊。」問到會否加場？田蕊妮表示場館已沒有檔期。問到老公杜汶澤有否畀意見？田蕊妮就自言已「大個女」，不讓老公插手；至於會否讓老公上台，她就說還未考慮到這方面，但稱會請啟蒙老師父親和吳業坤做表演嘉賓！



