愛女遺傳唱歌天份 梁詠琪自認似戰士

梁詠琪（Gigi）昨日到尖沙咀出席DNA檢測發佈會，同場還有台灣男星吳建豪、趙慧珊及吳嘉熙。



Gigi表示接受了DNA檢測，她笑言對「成績表」感滿意，癌症及嚴重疾病數值正常，Gigi又指結果顯示她抗壓性、耐力都很高，好似一名戰士，笑言是娛樂圈生活令她訓練有素，自認滿足娛樂圈的需求。



而Gigi老公與女兒都有檢測，發現有幾項疾病可能性，相信是遺傳，老公亦早已知道，因為早點認識身體情況，可以透過飲食預防。Gigi又指囡囡Sofia的結果更顯示出她的特長，笑說：「在唱歌、語言方面都好有天份。（跳舞跟唱歌都比媽咪好？）望都咁望。（有長腿？）這個目測便見到，女兒現在四歲，好似七歲咁高。」



