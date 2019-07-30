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Sammi慶功宴喊住感謝個唱團隊

2019-07-30 列印
■Sammi上載淚流滿面片段，多謝團隊幫手。
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　　許志安與黃心穎被爆出「安心偷食」事件後，全城嘩然。最終安仔的老婆鄭秀文（Sammi）開腔原諒老公，並為7月紅館演唱會作好準備。上星期六Sammi完成13場演唱會後，隨即出席慶功宴。Sammi在社交網站上載一段慶功宴上的片段，片中的Sammi爆喊。她說：「多謝觀眾同成個團隊，每一個有份參與的人，大家都好盡力，所有人好同心一致做好呢件事，最終可以做好呢件事，仲要做得好，我好開心呀，多謝你！」

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