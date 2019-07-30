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Jackson被自己蠟像嚇親

2019-07-30 列印
■Jackson與自己的蠟像合照。
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　　韓國男團GOT7的香港成員Jackson（王嘉爾）昨日出席其蠟像揭幕禮，獲父母到場支持。以黑色造型現身的Jackson，一出場以廣東話及普通話跟現場粉絲打招呼，他表示兒時曾跟父母到蠟像館，今次自己的蠟像可以擺放在蠟像館內，覺得好難忘。

　　當Jackson見到自己的蠟像時，即時擺出同樣的甫士拍照；Jackson又謂蠟像做出來效果太真，自己也被嚇倒。

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