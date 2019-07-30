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蘇施黃爆金燕玲化療後即打牌

2019-07-30 列印
■金燕玲出席蘇絲黃節目，分享抗癌經歷。
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　　今年年初自爆患上子宮癌的金燕玲，昨日現身密友蘇施黃主持的電台節目《大玩派》，分享抗癌經歷。

　　金燕玲透露五次化療也有準時去做，第五次後血小板減少，身體差很多，所以第六次化療要較長時間後才去做。她又指化療期間會一日吃五餐，食完隔兩個鐘就會覺得肚餓。而蘇施黃透露金燕玲第六次化療後好似奄奄一息，但對方是一個很好的病人，好少埋怨，她又大爆金燕玲每次要全身麻醉做電療，之後會約朋友打麻將。

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