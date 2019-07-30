﻿億萬賭王千金貼地實錄 何超蓮爆猷啟囡囡

何超蓮貴為賭王何鴻燊千金，又被喻為城中「最索千金」，不過她向來唔似一般千金小姐高高在上，反而相當貼地。她講明滿身名牌打扮只限工作，努力搵錢維持麵店生意同慈善工作，因唔想問屋企攞；她又搞笑自爆好瞓得，更練成「七秒入眠大法」；仲話做生意有學父親賭王，目標是「養起夥計一家」，又公開媽咪三太也有幫手麵店提供私房食譜「何太春卷」。雖然她每日行程逼爆，仲俾媽咪投訴唔陪佢，但她好享受，又大爆細佬何猷啟的一歲囡囡TT成日喊，最搞嘢是她被網友指整容而勁嬲，句句寸爆網友，既貼地又可愛。



超蓮早前出席「Barbie 60周年」活動，因「恒隆地產」旗下旺角家樂坊的人氣餐廳Morokok及自助烘焙店Bake Your Own分別推出Barbie主題泰式美食及Barbie烘焙工作坊，為她成立的慈善團體「Smile With Us HK」籌款。她坦承小時候也是Barbie fans，但是攞住Barbie同細佬對打，「細佬會攞住《龍珠》嘅悟飯，Batman咁，我同佢隔空咁打，Barbie腳長咪踢腿囉！」自認男仔頭的超蓮，講到眉飛識舞。



冇問屋企攞錢使



外界見超蓮成日扮到靚靚，她澄清呢個絕非真實自己，「我鍾意自然同簡單，最好唔好搞咁多嘢，當你係舒服望落都會靚啲。好多人搵我做嘢以為我係嬌嬌女，千金小姐，喺IG個形象好優雅，其實唔係我，我係男仔頭。」她更講明絕非賺錢買花戴，我嘅『Smile With Us HK』除咗搵人捐錢，我自己都有捐㗎！好大部份工作嘅錢攞咗去捐，牛肉麵店又有4個人幫我做啲文書，我都要出糧畀佢哋，唔通攤大手板問屋企人攞咩？舖頭仲有10幾個員工，全部都係負擔嚟，你以為我真係唔使做呀！」



事先講明訪問不談感情事，仲話組織自己家庭好遙遠的超蓮，傾到工作就滔滔不絕，連日程表都唔介意公開，更因工作太忙搞到俾媽咪投訴，好彩佢好瞓得，「我只要喺香港，時間任秘書幫我排。（攞住時間表講）見到中間兩日冇嘢做先放假，我放假就係瞓覺，呢個係我最大嗜好，比起玩呢個更重要，啲人咪成日話補唔到，我係得㗎！我七秒就一定瞓着，化妝、坐車、搭飛機都瞓到，所以咪俾我媽投訴，返到屋企坐喺梳化又瞓咗。（唔會想同侄女（細佬猷啟女兒）玩？）佢仲未有咩反應，係個好易喊嘅粉團。」



最憎俾人話整容



講到生意，超蓮的管理哲學有受「賭王」影響，她唔會擺老闆格，當員工好似朋友一樣，「我嗲哋仲癲，你係我夥記我就養你全家，你啲仔女大個就返嚟信德做嘢，呢個係我目標。」。她又謂最近媽咪的意見在麵店出現，「最近有個叫『何太春卷』，因為我哋整極個春卷，都冇媽咪細個整畀我哋食嗰個咁好食，所以就出賣咗佢個食譜！」她謂今年舖頭會在旺角再開分店，下年打算進軍內地巿場到上海開舖，至於善團就會拓展到澳門。



她又自爆為舖頭試菜，搞到要節食好辛苦，「試完菜就冇得食，所以好陰功，都有做高溫瑜伽同拉筋，唔會做太大運動量，因為我對腳好多肌肉，我梗係唔係天生麗質，我呢啲肥底㗎！混血兒嘅辛酸，我平日盡量唔掂醬汁，同埋試緊輕斷食，細佬一星期瘦咗2kg。」不過比起肥，她更介意人話假，「我個死人下巴，成日俾人話我假！嬲！邊忽似假啫！最憎人話我整容，連雙眼皮都話我整，我咁多摺你整番啲摺畀我睇啦！嬲！所以我會執到下巴短啲先放相。」



撰文：杜淑霞



攝影：李權威 髮型：Sing Tam (pi4.hk)



化妝：Make up Vinci@VinciWinki



服裝：Isabel Marant



場地：Eat Darling Eat @ Fashion Walk