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APINK限定組合9月襲港

2019-07-31 列印
■初瓏（左）和普美親寫廣東話同港迷打招呼。
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　　韓國女團APINK成員初瓏和普美會以限定組合來港，於9月8日假麥花臣場館舉行粉絲見面會，她們更特別準備手寫信作為驚喜見面禮，以廣東話寫上「好掛住你哋！」及「到時見！」等字句，可見多筆劃的繁體字亦寫得公整，誠意十足！初瓏及普美早前已跟台灣粉絲見面，更互爆老友秘密，初瓏取笑普美吃量驚人，普美就呻受不了初瓏的嘮叨呢！

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