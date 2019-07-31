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RubberBand首到日本拍MV

2019-07-31 列印
■RB強調對創作仍有熱血！
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　　RubberBand（RB）新歌《瞓醒未?》靈感來自賴牀，歌曲與睡覺有關，RB就趁在大阪完成錄音後留在當地拍MV，眾成員要在公園、火車站及神社等地「入睡」。這次是RB首次在外國拍MV，期間泥鯭出現少許中暑脫水狀況，身兼導演的6號坦言為配套不足感到很內疚。

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