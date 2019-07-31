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親親大自然 ﻿準港姐﻿﻿潮玩豪華露營﻿

2019-07-31 列印
■眾佳麗在五木村溪流Villa體驗豪華露營。
■馮盈盈和佳麗們製作酒樽招紙。
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　　日前，《2019香港小姐競選》十五位候選佳麗、麥明詩及馮盈盈前赴日本熊本進行外景拍攝。兩位師姐帶佳麗潮玩Glamping（豪華露營）接受親親大自然的考驗。



　　豪華露營在當地非常流行，麥明詩及馮盈盈帶眾佳麗去到五木村溪流Villa體驗，更與當地媽媽一齊親手製作飯糰。之後再到人吉市球磨川繼續接受親親大自然的考驗，體驗熊本獨特的一面。

　　另外，馮盈盈與眾佳麗來到一家球磨燒酎專門店。球磨燒酎是當地著名特產，已經有500多年歷史，是世界上少數被冠以地名的酒，使用當地米以及球磨郡的地下水，並在當地蒸餾成為燒酎。眾佳麗接受馮盈盈的挑戰，親手製作球磨燒酎酒樽招紙。

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