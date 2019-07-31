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歌迷響應多做善事　 伊健感動惠及自閉童

2019-07-31 列印
■伊健很開心粉絲送上有意義的禮物。
■伊健跟廣州及天津的粉絲大合照。
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　　鄭伊健昨日到廣州出席11月30日在當地舉行的巡唱記者會，好友任賢齊、莫文蔚、陳慧琳、鄭秀文及王嘉爾均有拍下片段祝賀，主辦單位送上「巨型燒賣」，預祝伊健的演唱會「大賣」。

　　廣州歌迷也送上伊健過去在廣州出席活動的照片合集，以及響應伊健希望歌迷多參加慈善活動的生日願望，自發用伊健及歌迷會的名義，捐了170個書包給自閉症兒童，令伊健十分開心和感動。伊健將於11月2日到天津舉行巡唱，天津的歌迷更為他表演相聲，伊健亦以普通話道謝。

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