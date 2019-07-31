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阿嬌鍾舒漫齊割席 張致恒遭舊愛爆性癖

2019-07-31 列印
■Twins同Boyz關係一向好Close，但阿Sa及阿嬌先後跟Steven割席。
■張致恆日前突然在ig宣佈婚訊及成為父親。
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　　Boyz成員張致恒（Steven）被爆多角戀醜聞後發文道歉，今期《東周刊》報道指收到Steven舊愛大爆性癖，指他甚懂揣摩女人心，經常花言巧語隨傳隨到，更直指他無時無刻都有性需要！

　　Steven形象破產，連多年好友都不值其所作所為而先後割席，繼蔡卓妍後，鍾欣潼及他的舊愛鍾舒漫都取消關注他的社交網。而傳聞舊愛蔣家旻則在社交網分享錫錫小男孩「男朋友」照片，並留言「其他人唔好煩我啦」。圖：資料圖片

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