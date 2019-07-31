  • 2019年7月31日 星期三
  • 27º
  • 93%
熱門： 不合作運動港鐵元朗衝突群交大欖隧道

日報新聞 > 娛樂

胡鴻鈞停工休息 宋熙年宣佈離開TVB

2019-07-31 列印
■為TVB效力12年的宋熙年宣佈離巢。
■胡鴻鈞表示希望會以更優秀的狀態跟大家見面。
Previous Next

　　胡鴻鈞拍新劇《降魔的2.0》時從高處墮下撞傷頭部，留醫七日兼休養復工完成該劇拍攝工作。他昨日在社交平台撰千字文，向劇組道謝及道歉，並稱要暫時停工休息，希望能靜心計劃往後的工作，「感恩身邊出現過的每一位」。

　　另外，07年華姐冠軍宋熙年（Sarah）昨日凌晨在ig宣佈不續約兼離巢TVB，她貼上全家福並以英文留言指這個決定不容易，並感謝家人及台前幕後對她信任和耐心栽培！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd