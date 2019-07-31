﻿感激「大廚」乖女 愛妻停工做看護 任達華遇襲後更懂幸福人生

現年64歲的任達華本月20日出席中山一個開幕活動時，無預警遭狂徒上台捅傷腹部，擋架時右手四隻手指重創，傷及神經，經手術後上周已火速出院，仲精神帶笑話「我頂得住」，令人安慰。劫後餘生，華哥感受良多，休養中的華哥日前透過電話向本報再次報平安，並感觸良多說：「今次經歷有所頓悟，其實名同利、任何嘢到最後都係虛無縹緲，最重要有家人同朋友陪伴，更勝一切，咁就可以手牽手跨越困境。」



無辜捱刀，華哥出院時睇落精神奕奕，原來全懶華哥口中兩個「Super cute」─老婆琦琦及愛女任晴佳(Ella)全天候悉心照顧。出事當日，琦琦馬上趕往中山醫院照料；返港留院期間，兩母女輪班式在病牀打氣，好讓華仔安睡補眠，華哥說：「Ella得14歲，年紀仲細，唯有不時緊握我隻左手，又帶埋隻熊公仔嚟醫院陪我，真係好窩心；太太就話冇嘢比老公更重要，佢將手上工作叫停，做我貼身看護。o依家右手傷口未拆線，仲有啲腫。起居飲食，換衫抹身都靠晒太太，囡囡就做我大廚，煮菜同蒸魚我食，好好味㗎。其實病人餐同平日飲食冇乜分別，都係好清淡。呢個暑假，Ella會留港，放完長假先如常返英國求學。」



「囡囡蒸魚好好味」



談到「前世情人」，華哥勁冧滔滔不絕：「阿女似媽咪，兩母女身型比例好好，個女隻手都長過我，長腿又好靚，o依家腿長43吋，只爭琦琦一吋咋，兩母女4條腿一樣咁靚，我諗女仔腿靚着衫會有台型同氣質，更勝過樣。(着多啲短裙？)又唔使，着多啲牛仔褲啦，香港蚊多嘛。我唔介意佢將來做model，最緊要健健康康，開開心心，阿女食嘢、着衫、生活都好簡單，最緊要唔好拍戲，拍戲時間日夜顛倒，對女仔嚟講唔好，寧可佢多啲時間陪吓我。」



講到目前傷勢進展，華哥表示待傷口埋口後須做一段時間物理治療：「復工呢方面我唔心急嘅，意外受傷後，體會到有幾多錢做幾多嘢都好，最重要係陪伴屋企人，珍惜身邊朋友。今次吉人天相，尤其多謝相識咗20幾年嘅醫生朋友Billy，佢提醒我應該即時點樣處理，再妥善安排我返港跟進。意外嚟得太快，遇襲一刻冇諗過生同死，只係不停叫自己冷靜面對。」



由於受傷關係，由華哥主演的新片《小Q》內地上映日期延至9月20日，香港則在下月15日維持不變。片中華哥飾演一名視障西點名廚，因為視力衰退大感無助脾氣更臭，有幕大發脾氣，出力拉扯趕走匿在枱底的導盲犬。華仔說：「拍完呢幕戲個心好唔舒服，因為狗狗係人類最好嘅朋友，而且我本身唔發脾氣，但理解視障人士惶恐不安嘅感受，因為拍前去過盲人學校探訪，試過遮眼喺走廊探路搵物件，又帶埋導盲犬布丁喺我屋企作客3周養培感情。拍時我仲戴住特製隱形眼鏡，戴上後，眼前是白蒙蒙無影像，所以拍得好真實，好自然。呢部戲好感人，但充滿正能量，通過人狗之間嘅愛，令視障人士打開心扉，希望大家藉此關注同支持導盲犬。」



採訪：方騫平 場地：沙田帝都酒店