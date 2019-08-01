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「紅女巫」傳與男友訂婚

2019-08-01 列印
　　在Marvel超級英雄電影系列中，飾演「紅女巫」的30歲Elizabeth Olsen與歌手男友Robbie Arnett盛傳訂婚。二人在前年3月被拍到拍拖出遊而傳緋聞，到9月結伴出席艾美獎賽前派對，正式公開戀情。而Elizabeth的情史十分精采，先後與「美國隊長」基斯伊雲斯、「邪神洛基」湯希斯丹頓傳過緋聞。

　　另外，《復仇者聯盟》另一女超英「Marvel隊長」貝兒娜森亦被爆蜜運中，她被拍到與一男子行超級巿場，二人更肉緊咀嘴，明顯正在熱戀中。



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