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新加坡玩室內跳傘 張敬軒笑到口乾

2019-08-01 列印
■軒仔經教練指導後，「飛」得似模似樣。
■軒仔與當奴拍攝時整蠱做怪。
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　　張敬軒早前與當奴到新加坡拍攝《天才遊童2019》，二人第一集便挑戰室內跳傘Ifly。不過正式玩之前兩人先於酒店房內用風筒來個「吹風測試」，試試雙方皮膚緊緻度，不過還未睇得清皮膚的緊緻度，當奴就已經吹到頭暈，還問有無驅風油，十分搞笑。

　　當軒仔與當奴去上堂時很認真聽老師教學，揀了藍色戰衣的軒仔話：「我似整車嘅，當奴就似賽車手。」正式開始玩室內跳傘時，軒仔同當奴都不斷失控亂咁飛，要教練幫手扶好。之後兩人慢慢漸入佳境，同教練一齊360度轉圈飛高飛低，狀甚專業！做完「空中飛人」，軒仔指笑到口乾，「我乾到掛住咗個嘴唇，合唔埋口；但試過就夠啦，平時都係行路搭車。」

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