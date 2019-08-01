﻿母憑女貴 狂Shopping好大使 城城 禁「買嘢精」愛妻 瘋買名牌

53歲嘅郭富城，17年4月迎娶內地網紅方媛（Moka），現年31歲嘅愛妻生育能力超強，三年抱兩，城城錫到燶！以往，城嫂不時被本報影到去名店掃貨，且周身名 牌，據悉Moka近年在「C」字頭名店狂買，碌卡數目驚人，「寵妻王」城城頗有微言！日前晚上，Moka又現身銅鑼灣shopping，不過呢晚佢無去名店幫襯，改行價錢大眾化嘅運動舖，買運動型bra top和手套等，畀錢後就call老公仔接載，兩公婆二人世界，溫馨走人。



今年4月中，城城專登揀結婚兩周年嘅大日子宣佈喜訊，公告國產嫩妻方媛再誕小公主「二寶」(Charlotte)，由「我們仨」變成四口幸福之家！月前，城城出席活動時坦言唔心急追「慈姑椗」，因體恤太太生女辛苦，決定暫時封肚。



美魔男城城成功被老婆仔收服，附屬卡任用，寵愛妻變成「買嘢精」，瘋買名牌。有傳城嫂近年愛上「C」、「D」和「H」字頭超級品牌，早前去「C」字頭名店大手掃貨時，撞正同場另一VIP闊太睇中同一個系列產品，城嫂同闊太鬥搶，豪言要買晒成個系列新products，最後VIP闊太鬥贏咗，Moka嬲嬲豬。不過城嫂成日瘋買名牌好大使，老公都曾出言勸阻，叫老婆咪咁揮霍！



同闊太鬥買新系列



日前晚上，產後3個半月已回復苗條身形嘅城嫂，偕一位睇落似佢同鄉嘅好姊妹去銅鑼灣百德新街shopping。呢日方媛白tee配工人褲，專登扣一邊吊帶谷出美好身材、青春氣息示人。見佢薄施脂粉先去一間運動專門店睇波鞋，逗留約5分鐘無收穫走人，再轉行另一間運動專門店。此時，城嫂買嘢意欲大發，快手揀中幾件運動型bra top及瑜伽褲，之後再隨手拎起舉重用嘅手套聞吓又望吓，最後索性試埋上手，照照鏡幾nice，又買啦！再兜多個圈，買齊嘞就畀錢離開。之後佢邊行邊call老公仔，女友人陪佢會合城城才分頭走人。



採訪 : 梁志明