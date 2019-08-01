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﻿晒囡囡冧老公

2019-08-01 列印
■方媛拍片問囡囡父母叫咩名？女兒聲線好得意。
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日前，方嫂孖大女Chantelle拍咗條片冧老公，短片中城嫂以普通話問囡囡「媽媽叫什麼名字？」女兒說：「Moka」，然後再問「爸爸呢？」阿女醒目答「Aaron」，城城睇完應該心都溶晒啦！
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