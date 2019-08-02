任達華點醒再拍TVB劇 ﻿羅仲謙﻿﻿爆同楊怡有鬧交﻿

由於任達華遇襲受傷，新片《小Q》宣傳交由羅仲謙及梁詠琪等演員分擔，謙謙話最緊要華哥好好休養：「華哥好親民，佢係我榜樣，無論家庭、個人魅力等，好值得我去學習，佢教我點都要Hold住個知名度，每年返TVB拍一套劇集呀！」謙謙果然聽教聽話，稍後將重返TVB拍新劇。



採訪：方騫平 化妝：Leo Tam@Annie G Chan 髮型：Jan Chiu@PP IL Colpo



服裝：NEIGHBORHOOD@EXI.T 場地：Studio King 影樓王



電影中謙謙飾演導盲犬導師，由於他是愛狗之人，拍得更有Feel：「之前喺內地宣傳時睇咗套戲3分鐘已眼濕濕，我4歲開始同自來狗女相處，狗女曾經因為自衞咬過我，但之後就好信我，甚至畀我幫手接生同照顧佢啲BB，而老婆楊怡有兩隻貴婦狗。」而謙謙就爆老婆驚入場會爆喊，「因為佢同我睇劇本時經已感動到喊咗好多次。」



因為謙謙唔太了解導盲犬資訊，所以拍攝前去導盲犬協會落手落腳帶狗，每周做3日，每次3小時，做足兩個月，甚至接觸埋寄養家庭，做足功課。



問到婚姻生活，謙謙透露無話邊個馴服邊個，他大笑說：「兩公婆係要互相遷就，我哋雖然好平淡，亦一定有鬧交。」至於會否生仔加添生活情趣？謙謙坦言有小朋友件事完整啲，亦係夫妻的共同目標。他又大讚任達華在家庭同事業都取得好好平衡，好勁：「佢好瀟灑，享受工作唔爭名逐利，又好似玩大富翁咁，全世界有物業，好強。佢教我不論邊度有好發展，都要年年返TVB拍套劇，因為香港喺根，點都要Hold住個知名度。」



