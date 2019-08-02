撐善舉自認甜品控 超蓮擬進修藍帶課程

何超蓮昨日出席一個慈善活動，即場親手炮製甜品，超蓮自言是甜品控，就算正餐食到很飽都可以再食甜品，試過和閨蜜鄧紫棋到日本旅行，餐單幾乎都是甜食，飽到要行路慢慢消化。而愛下廚的超蓮都喜歡整甜品給家人品嚐，問到男友竇驍可有嚐過她的手勢？千金即時封口，笑指不回應感情事，問到有無計劃開甜品店？她表示一直希望開甜品店，但要先進修廚藝，希望有時間去讀藍帶課程，笑指甜品可以減輕負面情緒，能令人開心。



講到最近的社會運動，超蓮說：「保持心境開朗好重要，食甜品令人心情愉快，但最近的事都令來港旅客減少，我在銅鑼灣開設的牛肉麵店也試過停業數天。」又謂若員工參與下周一「全港大罷工」，她不會視為曠工，而暫時亦未有員工請假。



