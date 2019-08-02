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彭秀慧執導新歌MV ﻿容祖兒﻿﻿《悲觀》崩潰大哭﻿

2019-08-02 列印
■祖兒在MV中表現傷心一刻，之後更崩潰大哭。
■事前彭秀慧跟祖兒傾談幫她投入。
■拍攝期間，她們經常研究拍攝效果。
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　　將於下周在紅館舉行18場二十周年演唱會的容祖兒，早前推出新歌《悲觀生物學》，MV更邀請了好友彭秀慧執導。彭秀慧以祖兒跟男友分手一刻開始為引子，之後帶出如何面對失去愛情的心情，最後祖兒要忘我地崩潰大哭。



　　曾獲得香港電影金像獎「最佳新晉導演」獎、又做過舞台劇導演的彭秀慧，原來是首次擔任MV導演。處女執導，她覺得拍MV一啲都唔容易，她解釋：「因為通常得一日時間，所以要同時間競賽，仲要喺好有限嘅資源中發揮創意，絕對係一個考驗。」

　　甚少演戲的祖兒，今次在MV中要忘我地崩潰大哭，問彭秀慧祖兒的表現如何時，她坦言：「我特別同佢傾多啲有關表演同演戲嘅事，（祖兒嘅演出值幾多分？）畀高分佢會囂，畀低分佢可能又會失落，所以80分啦！我希望佢仍然知道我對佢仲有好多嘅幻想同要求。」

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