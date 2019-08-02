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突取消今年生日聚會　華仔未透露具體原因

2019-08-02 列印
■華仔昨日突然宣佈取消一年一度的生日聚會。
■華仔在「華仔天地」發出通告，並感謝粉絲支持。
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　　劉德華將於9月27日就58歲生日，每年他都會提早與歌迷慶祝。今年原定8月24日跟歌迷慶生，昨日卻突然在「華仔天地」向「家人」發出取消這生日聚會的通告，內容稱：「經過考量，決定取消。謹此致歉。」但沒有透露具體原因。

　　對於這一年一度的聚會，粉絲都好期待，所以知道後難免失望，但很多歌迷仍然體諒，在社交網給華仔留言力撐：「生日會取消，好失落啊！不過，理解，支持老大」、「不管甚麼原因要取消，我們都會理解，別有壓力哦」、「香港最近真的比較混亂⋯⋯我相信你做的決定」。

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