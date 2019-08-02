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內地拍劇暴曬中暑　 周勵淇頭暈兼肚屙

2019-08-02 列印
■周勵淇要用風扇消暑。
內地拍劇暴曬中暑　 周勵淇頭暈兼肚屙
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　　周勵淇（Niki）早前往內地橫店拍攝古裝電視劇，Niki在38度天氣下拍古裝致中暑！她憶述當日由早上8時開始，拍到下午5時左右感到很不舒服，「好暈好暈，同埋不斷肚屙，可能係因為全日都喺室外暴曬，又着住古裝衫，真係太焗太熱！」其後她在社交網上向粉絲透露自己中暑的情況，「太熱太熱了，昨天我終於中暑了，非常辛苦，還有點害怕。」以後再不敢在炎夏拍古裝劇了！

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