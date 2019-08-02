內地拍劇暴曬中暑　 周勵淇頭暈兼肚屙

南非二○一八至一九年馬季，於剛周三在基維爾馬場煞科，即將來港發展的廿一歲騎師希威森，全季勝出二百一十八場頭馬，終以三W之差壓倒M也尼，成功衞冕冠軍騎師寶座。希威森今季的衞冕過程甚富戲劇性，季初時他曾因傷患而休息兩個月，可是復出後得幾個大馬房支持，便逐步追趕至在騎師榜上取得領先位置，且曾一度領先對手十多場頭馬，可是季尾手風又回落，去到上周五至剛周一的四次賽事更交白卷，其時M也尼急起直追，曾追貼至只落後兩W，惟剛周二凱尼沃斯馬場的賽事因場地問題取消，至周三煞科戰中，希威森則贏出三場頭馬，而M也尼只贏一W，希威森才保住冠軍寶座。此外，霍利時的兒子Luke則憑八十一場頭馬的成績，成...

2019-08-02