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內地停簽赴台自由行　李榮浩被催娶楊丞琳

2019-08-02 列印
■李榮浩上月生日向楊丞琳求婚。
■網民提議兩人結婚，申請依親居留。
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　　內地自昨日起暫停台灣自由行簽證，隨即引發網民熱議，特別點名「李榮浩怎麼去台灣」成為熱搜，憂一眾兩岸藝人情侶如何見面。內地男歌手李榮浩剛於7月11日的34歲生日，宣佈向台灣女星楊丞琳求婚成功，故網民都擔心李榮浩怎去台灣見未婚妻？有網民就調侃「李榮浩、周揚青、汪小菲、陳曉、劉詩詩，你們可以建個群了，台灣旅遊團」。

　　有網民稱，兩岸結婚人士不需旅遊簽證，申請依親居留就可以；亦有人指李榮浩有簽約台灣公司，去台灣可申請工作證。網民還提議其他方法，例如楊丞琳可以到內地去，還有他們都可以到海外見面，當日求婚他們都是在外地旅遊時進行。

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