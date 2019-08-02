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﻿仙氣沈月晒長腿

2019-08-02 列印
■沈月示範嘅3套晚裝中各有美態，呢套晒長腿。
■露膊晚裝展現優雅。
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  下月赴英升學嘅沈月，日前喺社交網晒出多張在法國試晚裝嘅靚相及短片。有指沈月獲邀參加11月舉行嘅巴黎名媛舞會(Le Bal des Débutantes)，舞會係世界十大頂級晚會之一，每年只有約20位皇室貴族或名門望族出席，賭王何鴻燊四房女兒何超欣、外孫女何家晴、霍英東外孫女劉澤儀等人曾獲邀參加。
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