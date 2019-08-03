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三大影帝鬥戲 ﻿張家輝﻿﻿狂讚「幕後鐵三角」﻿

2019-08-03 列印
■《使徒2》台前幕後組合有吸引力。
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　　三大影帝張家輝、古天樂、吳鎮宇再度合作拍新片《使徒行者2諜影行動》，該片除了幕前鐵三角陣容外，導演文偉鴻、動作導演錢嘉樂以及金像獎攝影師關智耀都成為幕後功臣，堪稱「幕後鐵三角」。

　　影帝張家輝在製作特輯壓軸篇大讚文導在拍攝期間奮不顧身，亳無保留為電影作出貢獻。同時，他又高度讚揚錢嘉樂及關智耀發揮超高水平狀態，活現「諜影」精髓，讓觀眾全神貫注，不斷思考故事發展。

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