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姜濤少肉多菜愛食快餐

2019-08-03 列印
■「人氣王」姜濤去到邊都成為焦點。
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　　前晚男團MIRROR、許廷鏗（Alfred）及馮允謙（Jay）出席環保活動。「小鮮肉」姜濤最近積極減肥，他表示少肉多菜能減輕碳排放，故奉行少肉多菜，變相響應環保。他又直認愛外出食快餐，會盡量少用飲管，家中也有私伙飲管。

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