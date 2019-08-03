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「雨神」泳兒恨變「雷神」積極操肌

2019-08-03 列印
■泳兒努力操肌備戰年底開騷。
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　　泳兒最近推出新歌《野木蘭》，前晚特別為此學製以木蘭花調配香水，並擬為髮型師男友Ziv調製香水作為拍拖紀念日禮物。

　　擁有驕人上圍的泳兒向來有「乳神」封號，她笑指應是「雨神」才對，因不管是八號風球或是十號風球都撞正要開工，前晚到場落車也遇上大雨。泳兒自言希望由雨神變「雷神」，因年底舉行演唱會，將會努力操肌，望像鄭秀文一樣，即使身型瘦也給人強壯和剛強的感覺！

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