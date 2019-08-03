祖兒軒仔Twins拉大隊力撐 Kenny撇甩Steven 9月單飛紅館開騷

張致恒（Steven）被踢爆一腳踏幾船，BOYZ紅館演唱會被逼擱置，累隊友關智斌（Kenny）紅館夢碎喊爆。昨晚英皇宣布9月為Kenny紅館開騷補償，還得一班同門容祖兒、古巨基、張敬軒、Twins等力撐，群星齊齊拱照撐苦主關智斌圓夢！另外，莊端兒篤爆當年張致恒出軌，並證實當年曾發現血迹牀單！



對於紅館夢失而復得，關智斌（Kenny）昨日表示：「好多謝傳媒朋友、公司兄弟姊妹、Fans支持，藝人朋友打氣短訊，特別係網民喺呢星期不斷同我集氣，大家不斷咁支持先促成今次紅館演唱會。之前冇諗過能夢想成真，現在能成事真係特別感恩，呢段時間要將所有注意力都放喺演唱會度，咁先唔會辜負大家對我嘅支持，我一定會百分之二百呈現一個Good Show，話畀大家知我值得上呢個舞台。」



莊端兒親證發現「血迹牀單」



而張致恒（Steven）不單被爆多年前與莊端兒相戀期間，有「小三」April外，還有「小四」及「小五」蔣家旻和裕美！有指張致恒趁她不在港，帶裕美回家過夜。莊端兒其後發現染血「漏M牀單」，但蔣及裕則否認曾與Steven有親密關係。



莊端兒前晚出席一首映禮時，再提及張致恒出軌傳聞，「我係當事人當然知情，係有呢件血迹牀單事，但既然當年（2016年9月）分手唔講，何必而家講？重提呢件事都感到虐心，因自己曾經歷過，呢個人自己都愛過。」對於蔣家旻和裕美齊聲否認曾介入，莊端兒說：「我唔知，佢哋有佢哋既講法，但我有我嘅知情。」



另外，Steven和未婚妻雯雯日前冒風雨疑到律師樓辦結婚手續，雯雯昨天在社交網分享日出圖片，坦言已清楚了解一切，以後只會向前看。