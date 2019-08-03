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北宋時代持北宋地圖 曹永廉懵然不知搞錯

2019-08-03 列印
■曹永廉欣喜觀眾欣賞《包》劇。
■阿廉竟在劇中打開北宋地圖！網上圖片
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　　曹永廉、譚俊彥、胡定欣及姚子羚等，昨出席以北宋時代為背景的劇集《包青天再起風雲》記者會，談到日前播出劇中演宋人的曹永廉竟然打開「北宋地圖」講對白，因「北宋」是後人對該時代的稱謂，以分隔宋代後期偏安南方的「南宋」，令觀眾質疑阿廉在劇中「穿越時空」，問到拍攝時可有疑惑？他說大家不講也不知有問題，地圖由他打開，個鑊由他孭，當自己不好彩。

　　阿廉直認求學時歷史科唔叻，自己記性不好，所以興趣不大。會否是最尷尬一次？他說間中都有錯漏，大讚觀眾專注及留意欣賞，相信公司會更加小心。
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