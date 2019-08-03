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「銀嗓子」姚莉化輕煙

2019-08-03 列印
■禮堂佈置簡潔，接待處旁放有姚莉笑容慈祥的遺照。
■潘迪華拄枴杖到場送別偶像。
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　　有「銀嗓子」美譽的一代歌后姚莉，早前因病逝世，享年96歲，昨晨在灣仔循道衛理香港堂舉行安息禮拜，潘迪華、甘國亮及莫旭秋等專誠前來送別好友，老牌歌手青山、靜婷、葛蘭及凌波等送上花牌致意，現場亦有牧師及聖詩班負責儀式。據知，徐小鳳秘密到場悼念，瞻仰遺容時更感觸落淚。儀式於11時半完成，靈柩隨即移到柴灣哥連臣角火化。

　　拄枴杖離開的潘迪華表示相當崇拜姚莉姐姐，對於自己能獻唱姚莉名曲《玫瑰玫瑰我愛你》的英文版，與有榮焉！她說：「這首是經典且是少數能夠打入美國流行榜的中國流行曲，我真的很驕傲。」
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