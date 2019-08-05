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舉行紅館騷順其自然　鄭融戥Sammi釋懷開心

2019-08-05 列印
■鄭融表示兒時放暑假會參加很多課外活動。
■早前鄭融擔任鄭秀文個唱嘉賓。
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　　鄭融昨日出席商場活動時表示，兒時放暑假獲父母安排不少豐富的課外活動，最辛苦試過每日早上7時起牀去練習游泳，但仍覺得幸福和充實。提到獲鄭秀文（Sammi）邀請擔任演唱會嘉賓合唱《紅綠燈》時，對方激動爆喊，她直言：「當時喺台上見到Sammi嘅表現，覺得好驚喜又愕然，因為佢可以將唔開心嘅過去釋懷，我都戥佢開心。之後有人網上留言問我點解唔大叫『Sammi唔好喊』，其實我係唔想騷擾同影響佢情緒。」

　　對於可有計劃於紅館開個唱，鄭融表示仍在努力中，一切順其自然，因太過強求反而會弄巧反拙。

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