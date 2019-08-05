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舒淇「喵」生日歌為愛貓賀壽

2019-08-05 列印
■貓奴舒淇「喵」生日歌給愛貓聽。
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　　舒淇對家中兩隻愛貓MayMayBoy和MayMayGirl一向寵愛有加，而MayMayBoy是馮德倫，於13年送給她的聖誕禮物，昨日適逢是MayMayBoy的生日，舒淇特別在社交網上載一條抱着愛貓唱生日歌的短片，並留言說：「6歲快樂，願你健健康康，圓圓滾滾，永遠可愛！」最初舒淇唱完，MayMayBoy表現得一臉茫然，之後她索性改用貓星語，「喵」出整首生日歌，果然MayMayBoy聽完「喵」了一聲回應，舒淇隨即跟愛貓講Happy Birthday和肉緊錫錫，十分溫馨。

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