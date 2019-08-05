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英模Cara與女友賭城簡約秘婚

2019-08-05 列印
■Cara（右）和Ashley去年5月因拍電影而撻着。
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　　26歲英國雙性戀「粗眉模」Cara Delevingne，昨被爆年初已在美國拉斯維加斯迎娶29歲女友Ashley Benson，她們在教堂舉行婚禮，花費只是245英鎊（約2,332港元），相當划算。教堂負責人爆料稱︰「她們認真對待婚禮，只想簡單、安靜和容易處理。」有指她們行禮都穿上黑色禮服，婚禮完畢後在粉紅色房車拍攝婚照。

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