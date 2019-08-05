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相隔27年再合作 朱茵三大驚喜整喊麥包

2019-08-05 列印
■麥包被朱茵精心安排的驚喜搞喊。
■朱茵和麥包憶述往事，談得興起。
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　　朱茵近日為內地綜藝節目《熟悉的味道》擔任嘉賓，昨晚播出最新一集時，朱茵自揭與好友麥長青（麥包）早於27年前在兒童節目《閃電傳真機》結緣。朱茵為答謝對方教導，更炮製三大驚喜。首先朱茵知道麥包的夢想是做導演和培育新人，所以她特地安排了見面會，讓麥包與年輕演員交流；然後她親自下廚煮梅菜扣肉，她稱以前兩人開工時最鍾意食；最後是讀出《閃電》粉絲的來信，令麥包即場感動落淚。麥包稱朱茵是第二個為她煮梅菜扣肉的人，在澳洲讀大學的女兒去年暑假回港時曾煮過給他吃。

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