  • 2019年8月5日 星期一
  • 31º
  • 70%
熱門： 8.5三罷港鐵女示威者走光林鄭月娥

日報新聞 > 娛樂

獲愛妻讚1000分　蘇頌輝豪言生6個

2019-08-05 列印
■陳智燊(右)帶太太宋熙年賀老友蘇頌輝。
■薛家燕透露跟Desmond母親蘇蔡潔蓮相當熟稔。
Previous Next

　　明珠台節目主持人蘇頌輝（Desmond）和圈外女友林藹兒（Sophie）今年5月11日於泰國布吉註冊結婚，前晚補擺喜酒，筵開30圍，圈中好友薛家燕、陳智燊與宋熙年夫婦、王梓軒及伍允龍等到賀。新郎坦言跟太太拍拖4個月已買戒指準備求婚，大讚太太超過100分，而Sophie就認為丈夫有1000分。談到造人大計，Desmond透露太太曾認真地表示要生6個，還笑道：「我太太咁靚，唔需要旅行都好有Mood(造人)。」

　　此外，薛家燕跟女兒石佑珊到場祝賀，提到Desmond跟太太要生6個小朋友，家燕姐說：「吓！真係㗎？我囝囝同新抱都好喜歡小朋友，但都係隨緣。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd