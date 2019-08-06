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Kay談10月個唱： 觀眾渴求睇古仔

2019-08-06 列印
■Kay積極準備十月舉行的個唱。
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　　今年10月再舉行紅館個唱的謝安琪（Kay），早前接受《StarTalk》主持許文軒訪問，她坦言相當期待跟古天樂同台演唱：「明明呢個係我演唱會，我身邊啲朋友買飛就話要買古仔嗰場，我明白觀眾對古仔嘅渴求一定有，我哋設計咗啲嘢同嘉賓合作，要畀時間佢哋考慮。」

　　她又說：「有好多樂迷要求我同Juno、古仔嘅故事拍成電影，但我哋個故事音樂部份未完成，暫時未邁向電影住，我亦唔排除有呢個嘅可能性。」

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