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盧凱彤墮樓身亡一年 林二汶哀盼：海邊等你

2019-08-06 列印
■昔日，兩女台上合作無間。
■二汶po二人當年青澀合照悼念故友。
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　　盧凱彤（Ellen）去年在跑馬地寓所墮樓身亡，終年32歲，消息震驚娛樂圈。昨日是Ellen逝世一周年，跟她一同出道的at 17拍檔兼摯友林二汶昨在社交網上載二人昔日合照，發長文悼念，憶述當日「12:16pm，我醒來看看電話，看到一句『請告訴我這不是真的。』然後我的生命徹底改變。」

　　二汶自言這一年變了很多很多，但相信「你從來不會不認得我」；又謂：「有你在，一定會不一樣，我有18年證據。只是，我們都無能為力去改變一個病。」最後她說：「七十歲牙都掉下的時候，我會如我們約定，在海邊喝啤酒等你。」並以「不見不散」作結。
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