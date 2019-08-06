  • 2019年8月6日 星期二
  • 29º
  • 79%
熱門： 8.5三罷七區集會港鐵走光林鄭月娥

日報新聞 > 娛樂

張致恒惡行連累妻兒捱罵

2019-08-06 列印
■Steven上月宣佈已為人父。資料圖片
Previous Next

　　張致恒(Steven)自上月25日宣佈訂婚兼做爸爸，原本家有喜事演變成多角戀醜聞，被他一腳搭多船的女受害者轟Steven大話連篇兼借錢不還，連串惡行令他被封「新世紀賤男」，娛圈好友陸續跟他割席。

　　Steven事業渺茫，不過幸得為他誕下兒子的未婚妻雯雯原諒，開腔支持他今後做個好父親。惟有網民怒意未平，竟連雯雯和B仔亦告捱鬧，Steven前晚再出Po護妻兒，他上載黑白大樹照片，留言懇求網民放過他的妻兒：「我做錯事，大家可以嚟鬧我，但係我懇求大家唔好再鬧雯雯同我嘅小孩，佢哋係無辜㗎，我求求大家⋯⋯對唔住大家！」另外，Steven昨於社交網貼文承認曾欺騙April的感情，並向她講「對不起」！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd