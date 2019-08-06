入行5年 港產韓星發大財 王嘉爾 親認買4000萬樓贈父母

25歲的港產韓國人氣男團GOT7成員王嘉爾（Jackson），入行5年一向人氣超勁，最近更憑個人實力，成為雲集過百尊全球名人蠟像的香港杜莎夫人蠟像館的新成員， Jackson當然覺得好榮幸，仲話完成人生5大夢想之一。Jackson難得返港同個人蠟像見面，趁機接受本報獨家專訪，唔知係咪返到香港特別親切，Jackson專訪時份外鬆口，先證實早前斥資近4千多萬買豪宅答謝父母，仲爆人生另一個夢想是要買多9層樓送給父母，認真乖仔。講到工作，Jackson再爆計劃明年推出全中文大碟，更會大唱廣東歌，相信對一眾香港粉絲，絕對是天大喜訊啦！撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



Jackson坦言當一年前得知擁有個人蠟像時，真的超興奮，「我17年成立咗TeamWang（個人工作室）時，由無人信無人知，乜都無，淨係得信我嘅fans，坦白講嗰時我係邊個啫！我同工作人員好似爬山咁，今次好似有個標誌話畀我哋聽爬到去邊度，雖然未係達到最高，但係好似做到啲嘢，同埋完成人生其中一個夢想，所以知道時好感動，係一世都難忘嘅一刻，好感謝支持同相信我嘅朋友，我嘅工作人員，同我一齊搏到依家。」



人生五大夢想



講到夢想，Jackson話除擁有個人蠟像，出名孝順的他其中一個夢想就是送樓答謝父母，難怪據土地註冊處資料顯示，Jackson今年5月底以個人名義Wang Jackson，斥資3,880萬元購入九龍站天璽月鑽璽高層D室，該單位實用面積875平方呎，成交呎價44,343元。 Jackson說：「蠟像之外；第2個夢想係我嘅音樂可以入到Billboard音樂榜；第3個係可以喺鳥巢開到我嘅演唱會；第4同5係有少少現實啲，我想買10層樓畀我阿爸阿媽（完成咗一層啦！）係呀！雖然我未有仔，唔明白阿爸阿媽湊仔艱難嘅時刻，但我知道係唔容易嘅，佢哋為咗我同我阿哥付出咗條命出嚟，所以我好想阿爸阿媽下半世過到好嘅生活。至於第5個夢想，就係希望同我打拼嘅工作人員同埋支持我嘅人，我可以經常見到佢哋，同埋佢哋有個好嘅生活。」



明年出廣東歌



去年跟鄭秀文合唱《Creo En Mi》後，Jackson早前再出任對方演唱會嘉賓大受歡迎，下年更打算推出廣東歌，「我就喺呢度講啦！有啲咩咁秘密啫！豈有此理呀！我今年10月會發網上全英文專輯，中間會有一兩首中文歌，而全中文嘅專輯下年會出，同埋會有廣東歌，我會自己寫，詞都係，唔好話寫得好唔好，但如果每方面都係自己製作，我會畀到一個作品係依家嘅Level。如果我每一次都咁做，你會睇到我每個階段，10年之後睇番唔理係進步定退步，你睇到我一個真實嘅現象。」



變型仔回饋粉絲



講到早前與GOT7去南美巡唱，Jackson一度水土不服要離場，「其實我真係想頂到最後，我上台前食咗3粒止痛藥，可能藥力過咗，我以前完全唔會咁，我又唔可以話自己年紀大，依家時差都嚴重咗（太忙，體質差咗啫！）所以如果想一直見所有支持我嘅朋友，要休息好啲，為咗行更長遠嘅路。」雖然啱啱病完，但Jackson之後貼出半裸照向粉絲報平安兼派福利，真係fit到冇朋友，他直言想型番次，「我狀況同幾年前比係好咗，之前我有少少腫腫哋肥肥哋，依家都想型番次，唔可以畀自己咁樣肥落去！睇得我演出，應該畀番咁嘅質素大家睇先得。（點keep？）每日朝早可以嘅話，飲菜、水果、同雞胸榨成嘅汁，夜晚唔食澱粉質，主要食肉同菜。」