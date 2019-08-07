離婚兩年更成熟 ﻿陳逸璇﻿﻿對愛情仍有憧憬﻿

陳逸璇（Jolie）相隔13年最近再度推出新歌《短暫的新分》，跟墨西哥籍丈夫Marc離婚兩年的她，更不介意以失婚做主題，她坦承傷口已結疤，不怕再提起這段情，反而認為是個成長階段，令她變得成熟，雖然暫時仍未能投入新感情，但她對愛情和婚姻仍有憧憬，不過會更審慎去開展一段新關係。撰文：杜淑霞



攝影：張詠森 髮型：Eddie Yeung@Hair 化妝：Vanessa Wong



服裝：La Maison TALULAH 場地：柏寧酒店



04年Jolie跟李克勤合唱《合久必婚》令歌迷認識，幾年後轉戰模特兒界，12年跟墨西哥籍男友Marc結婚，減少了幕前演出。17年宣佈離婚後，Jolie再投入音樂懷抱，組成樂隊Wonder Hour（前名1520）主力演唱電子爵士樂，去年再跟初出道時合作的唱片公司簽約重新出發。



36歲的Jolie坦承現在變得更成熟，「嗰時入行真係O靚妹一名，乜都唔識，又要人照顧，o依家真係成熟咗好多。」她直言經歷令人成長，「Wonder Hour嗰段日子乜都靠自己，搵演出機會都要親自接洽，雖然辛苦但學到好多嘢，呢啲經驗之前唔會有。」識諗了，再推出新歌都唔介意用自己失敗經歷，「Eric Kwok話想用離婚呢個主題，我完全唔介意，今次係講離婚其實可以正面去面對將來，唔算係首慘情歌，我覺得呢個方向幾好。」她能夠大方談情，只因已從傷痛中走出來，「o依家可以話係傷口結咗疤咁，唔怕再提起，但暫時未必可以即刻投入一段感情，雖然我對愛情同婚姻仲有憧憬，但o依家再拍拖係會審慎好多，會了解對方多啲先開始。」



