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TWICE成員再爆戀情 MOMO否認撻着SJ希澈

2019-08-07 列印
■希澈與MOMO因為合作綜藝節目而變成好友。
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　　韓國人氣女團TWICE連續兩日爆出戀情，繼前日志效承認與姜丹尼爾拍拖之後，昨日又爆出22歲的日籍成員MOMO與Super Junior的36歲成員金希澈秘密拍拖兩年。有指二人在兩年前合作綜藝節目後撻着，繼而成為情侶。

　　其後希澈所屬的LABEL SJ表示，二人只是比較熟絡的前後輩關係，完全沒有在交往。至於MOMO所屬的JYP娛樂，亦稱二人拍拖的消息完全沒有根據，齊齊否認戀情。

圖：網上圖片

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