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紀念入行30周年　阮兆祥開個唱追夢

2019-08-07 列印
■祥仔指若加場只會加日場。
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　　阮兆祥將於10月在麥花臣舉行演唱會，昨日出席記者會的祥仔表示今年是入行30周年，故想開騷作個紀念，而新歌《大夢想家》亦是自己的心聲，希望發揮正能量，同時做個榜樣給大家。

　　祥仔表示，「不一定年青人才可以追逐夢想，中年人都有權利做這件事，實現已擺埋一邊的夢想。」因為出身自新秀歌唱比賽，所以對歌手的夢從未忘懷。問到再次入錄音室的感覺？他說像回家一樣開心又溫暖。

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