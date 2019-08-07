華哥不用內地老闆賠償 琦琦最後先知老公受傷

琦琦昨日出席一活動時，首度開腔講述老公任達華在內地遇襲受傷一事，她透露華哥康復進度良好，受傷的手指要接受物理治療，只要休養一段時間便能復工。琦琦自爆是最後一個知道華哥受傷消息，皆因華哥不欲她擔心，向工作人員下「封口令」，但老闆楊受成堅持要通知她，因為做手術一定要家人同意。



琦琦表示知道老公受傷後，華哥及工作人員的電話均未能接通，令她心跳加速，直言是人生中最難過的時刻。及至華哥回覆電話，以及進行視像通話，琦琦便馬上更改航班飛返香港：「香港又因大雨未能降落，在飛機上的5小時好驚，因為華哥當時已打麻醉藥，未能通話，絕對是我人生中最痛苦的5小時。」此外，問到華哥會否追究主辦單位？琦琦表示內地主辦的老闆有來港商討賠償問題，但華哥表明不用賠，好宅心仁厚！



