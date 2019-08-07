﻿不甘心首場紅館個唱技術出錯 祖兒淚灑舞台 為粉絲補唱一場

容祖兒入行20周年演唱會前晚於紅館作首場演出，歌單以經典歌為主。可惜開場不久，部份舞台效果發生故障，祖兒一度不甘心流淚。演唱會尾段，祖兒表示是晚觀眾可憑門票於下星期一（8月12日）再入場欣賞演唱會。昨日祖兒於社交網寫下千字文：「昨晚一定不能稱它為一個十全十美的演唱會，甚至只發揮到三成的功力，是萬分的不甘心。」



容祖兒入行20周年演唱會《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR容祖兒演唱會》前晚於紅館開騷，祖兒在演唱會進行20分鐘後已換了三套靚衫亮相，邊唱《再見我的初戀》邊跟舞台旁的粉絲揮手，親切舉動惹得歌迷頻頻尖叫。



祖兒其後再換上一身懶散睡衣Look亮相，但疑似機件故障，舞台台板顯得歪曲不平，她跟舞者在台上跳唱《走著睡》時，歌迷向她大呼「小心呀！」其後祖兒表示：「今次係我第一場演唱會，仲差過噚晚綵排，大家想繼續做落去？定買另一場飛？」祖兒唱畢《黃色大門》後，便說：「原本我唱多首便彈琴畀大家聽，大家仲想聽歌嗎？」她一度啜泣，歌迷大叫加油。



學友等足20年做嘉賓



祖兒唱過《痛愛》後笑言繞圈繞到頭暈，歌迷尖叫要求握手環節，她即謂：「有求必應黃大仙呀今晚！」然後她登上「飛船」吊上30尺高半空與山頂朋友拉近距離。



祖兒首場紅館騷請到張學友與她合唱《這麼近那麼遠》，她唱畢便笑道：「我係咪發夢？」學友笑言與祖兒差一輩，聽到祖兒表示中學時追聽其作品即笑道：「嘩！已經好畀面，通常都係話小學，或者話係爸爸媽媽聽開！」



學友直言等足二十年才有機會跟祖兒合作，並大讚她說：「祖兒係現今樂壇具備最好條件的歌手，條件、熱誠、努力、挑剔同挑戰自己！我都好挑剔，唔隨便讚人。」祖兒則笑說：「請到學友是我呢20年最好的花紅！」



唱《華麗邂逅》悼盧凱彤



及至演唱會尾聲，祖兒表示有一首歌很想送給遠方的朋友：「去年的今日她離開了我們，這首歌是我自己揀的。」然後她唱出《華麗邂逅》紀念去年離世的盧凱彤。祖兒最後感觸地表示：「今晚好抱歉，出現好多我唔想見到的事情，多謝大家陪我Full Dress綵排，見你們咁有義氣，我剛剛在台下做了決定，下星期一8月12日原本我係放假的，大家拎住今晚門票，我邀請你們再來一次紅館，聽我PRETTY CRAZY演唱會好嗎？我們喺度不見不散！」她最後唱出《心淡》結束整晚演出，於12點5分散場。



昨日祖兒於社交網寫下千字文，提到前晚舞台嚴重故障，獻唱《牆紙》時一度連耳機都沒有聲音，她坦言自己有點不知所措有點崩潰，並謂：「昨晚一定不能稱它為一個十全十美的演唱會，甚至只發揮到三成的功力，是萬分的不甘心。」