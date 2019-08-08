遊峇里又要驚又要玩 ﻿莊莎娜﻿﻿為打卡畏高盪韆鞦﻿

與歌手黃又南傳緋聞的珠寶店太子女莊莎娜（Sarah），早前偕幾名女友人到印尼峇里島旅遊。因為本身愛瑜伽，所以Sarah特別揀選專門做瑜伽的酒店，可以日做夜做。她最難忘到著名景點Bali Swing玩，可以一邊盪鞦韆一邊欣賞樹林和河流靚景，但她苦笑說：「望落下面都有幾層樓高，其實我好驚。」但為了影相留念，即使畏高都要試吓，她坦言是值得的。撰文：李佩儀



今次Sarah入住專門做瑜伽的Yoga Retreat酒店「Fivelements」，因為住客唔多，Sarah覺得好寧靜又舒服，「好似去咗世外桃源，酒店有好多唔同嘅瑜伽課程畀住客join，仲可以學煮嘢食同按摩，按摩完返酒店房仲有泡澡服務。」出發前她已計劃去當地著名景點Bali Swing，「可以盪韆鞦影相，望到樹林同河流景都好靚，不過個韆鞦有幾層樓高，搞到我好驚，好在有安全帶，下面又有保護網，現場仲又工作人員睇住，都好安全嘅。」雖然現場有7個韆鞦，但因為遊客太多，都要排隊等30分鐘先有得玩，而入場費約港幣2百蚊，仲包埋午餐，玩幾耐都得。



由於入住的酒店只有素食，所以Sarah幾乎每日都食素，不過她唔覺得難捱因為食材新鮮、煮法又有創意，非常值得一試。而Sarah最鍾意幫襯餐廳的Potato Head，她說：「其實香港都有一間分店，之前去過都知道嚟自峇里，今次特登去當地試下，除咗地方大3至4倍，價錢仲平過香港一半，好抵食！」另外她都有去Seminyak Square行街，因為有很多本土品牌，貨品有特色又不太貴，買得好開心。叉完電返港，她正籌備新的珠寶collection，9月又會跟手錶品牌推出聯乘女裝手錶，她稱是一個新嘗試。



